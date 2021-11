OFICIAL | Cristi Balaj a renunțat la funcția de președinte al ANAD! Fostul arbitru român, gata să meargă la CFR

Fostul mare arbitru român va ocupa funcția de președinte al campioanei României din ultimele patru sezoane!

După ce patronul Neluțu Varga nu l-a dorit în club pe Florin Prunea, iar Dani Coman a refuzat propunerea ardelenilor, CFR Cluj a continuat căutările pentru postul de președinte, ocupat până nu de mult de Marian Copilu. Astfel, s-a ajuns la varianta ca Balaj să preia această funcție, deși fostul mare arbitru ocupa deja acest rol la ANAD.

În cursul zilei de astăzi, fostul „cavaler al fluierului” și-a anunțat plecarea de la Agenția Națională Anti-Doping și va merge în Gruia pentru a pune umărul la noi performanțe ale ardelenilor. Cristi Balaj a ocupat funcția de președinte al ANAD din 18 ianuarie 2019.

”Nu a fost o decizie ușoară, însă am luat în calcul toate aspectele și m-am hotărât. Părăsesc Agenția Națională Anti-Doping cu fruntea sus, mândru de ceea ce am realizazt aici și mă bucur mai ales pentru că știu că ceea ce am clădit rămâne pe mâini bune. Colectivul ANAD formează o echipă de excepție, cu profesioniști alături de care am avut o reală plăcere să lucrez”, a declarat Cristi Balaj, potrivit anad.gov.ro.