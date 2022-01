Dan Petrescu spune stop plecărilor de la CFR! ,,Are şanse să intre titular! Nu pleacă”

Dan Petrescu nu vrea să mai audă de plecări de jucători din lotul pe care îl are la CFR Cluj. ,,Bursucul” asigură că unul dintre cel mai bine plătiţi jucători din Liga 1 nu va părăsi trupa din Gruia.

După ce în ultima vreme s-a vorbit despre un interes al lui CS U Craiova pentru Alexandru Chipciu, Dan Petrescu a lămurit lucrurile. Acesta anunţă că fotbalistul nu are de gând să plece de la campioana României şi nici nu a primit vreo ofertă de transfer.

,,Eu am vorbit cu el, mi-a spus că n-a avut nicio ofertă de la nimeni şi nu l-a sunat nimeni. Nici de la Craiova, nici din altă parte. El are familia aici, are patru copii, în niciun caz nu s-a gândit să plece de la CFR.

El s-a antrenat bine, n-a jucat toate meciurile, dar mereu când a intrat a dat gol sau ne-a ajutat. Dacă el se antrenează în continuare aşa, are şanse mari să fie titular sau să intre pe parcurs. Totul depinde de el, dar să plece… în niciun caz!”, a declarat Dan Petrescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Dan Petrescu a vorbit despre situația lui Denis Alibec. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani nu a făcut parte din lotul echipei CFR Cluj pentru cantonamentul din Spania. Antrenorul echipei ardelene spune că nu a vrut să se despartă de atacant.

„Alibec, el a zis că nu vrea să vină la pregătiri, că vrea să continue în altă parte. A zis că are soluții. Dacă n-a mai venit la pregătire, șansele sunt foarte mici. Lista noastră nu e foarte mare, de aceea au plecat foarte mulți jucători.

În momentul de față, Alibec a fost înlocuit de Marko Dugandzic. Culio a fost înlocuit de Itu, nu de Hoban. Neguț intră în locul lui Cristiano, portarul. Iar în locul lui Cristiano e posibil să vină un portar Under sau un jucător crescut de club.

Nu e adevărat că dau jucători afară. Nici pe Alibec nu l-am dat afară, a fost decizia lui, a vrut să plece. Acum, dacă n-a găsit echipă, nu e vina mea, sper să o găsească și să joace fotbal”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Denis Alibec a reușit două goluri și o pasă decisivă în 12 meciuri în Liga 1. Atacantul a fost împrumutat de CFR Cluj de la Kayserispor până în vară.

