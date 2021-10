Daniel Opriţa, sincer după eşecul de la Ploieşti: ,,Clar! Petrolul e cea mai bună echipă din Liga a 2-a”

Daniel Opriţa, antrenorul celor de la CSA Steaua, a reacţionat la finalul jocului cu Petrolul, din cadrul etapei a 11-a a Ligii a 2-a, terminat cu o înfrângere, scor 0-2.

Golurile partidei care s-a disputat pe arena ,,Ilie Oană”, din Ploieşti, au fost reuşite de Sory Ibrahim Diarra, în minutele 57 şi 64.

La finalul jocului de la Ploieşti, Daniel Opriţa a tras concluziile. Acesta este de părere că a întâlnit în etapa 11-a a Ligii a 2-a cea mai bună echipă din campionat.

,,Şi noi aveam aşteptări , oricine putea să câstige, un plus pentru noi cu posesie în prima repriză. Echipa care a greşit prima, a pierdut. Am avut ocazii mari. Ne-au prins descoperiţi pe final, luăm gol din fază fixă, la al doilea ne-au prins pe contraatac. Am lăsat spaţii, asta e. Ne-au dat golul din fază fixa. Am ieşit la joc şi parcă ne e frică să băgăm mingea în poartă.

Dacă dădean noi gol, poate era altfel, putea să fie şi egal, noi am greşit, la un meci ca ăsta nu mai poţi să ai ocaziile pe care le-ai avut cu Astra. Parcă vrem să scăpăm de minge când ajungem la finalizare. Clar. Petrolul e cea mai bună echipă din Liga a 2-a. Noi trebuie să iesim din criza asta la finalizare.”, a declarat Daniel Opriţa, la finalul jocului cu Petrolul.

În urma acestui rezultat,Petroul Ploieşti a rămas pe locul 1 în Liga a 2-a, unde a acumulat 30 de puncte acum. De partea cealaltă, cei de la CSA Steaua au rămas pe locul 5 în Liga a 2-a, cu 21 de puncte acumulate din 11 etape disputate.