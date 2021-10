Gigi Becali, un nou gest de milioane: ,,L-am sunat la 12 noaptea şi la şi jumate mi-a adus Luţu medicamentele”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut un nou gest de milioane pentru un apropiat de-ai săi din fotbbalul românesc.

Dumitru Dragomir, fost preşedinte la LPF, a povestit cum l-a ajutat omul de afaceri în momentul în care s-a infectat a doua oară cu COVID-19. Acesta îl apreciază pe patronul de la FCSB, pentru că în miezul nopţii l-a trimis pe Ionuţ Luţu cu medicamente la el.

,,Mă durea în gât, capul. Nu putea să respir, simțeam că mor. M-au internat două zile, au băgat eritromicină în mine puternic și a treia zi eram acasă. A doua oară, l-am sunat pe Gigi, «vine Luțu imediat!». Am vorbit azi cu Gigi Becali, dar el nu e îngrijorat, că are medicamente, a dat la tot orașul. Arbidol și Ivermectină.

Am fost la el, avea două tăvi cu ce să iei, un plic pentru câteva zile, câte să iei și unul cu Ivermectină. Am luat și eu. Când am avut, l-am sunat la 12 noaptea și la 12 noaptea și jumate, Luțu a venit și mi le-a adus. Mă dureau toți mușchii, toate oasele, parcă eram bătut de cineva.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.