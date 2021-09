Dario Bonetti, la pământ după umilința cu FCSB: „Cea mai proastă experienţă din viaţa mea”

Dinamo a suferit a cincea înfrângere consecutivă. Totodată, alb-roșii nu au marcat niciun gol în ultimele cinci partide.

Jucătorii de la Dinamo nu au trimis niciun șut pe poartă, în partida cu FCSB. Dario Bonetti a vorbit despre problemele de achipa din Ștefan cel Mare și a recunoscut că nu a mai suferit o înfrângere la un astfel de scor.

”E un moment dificil, îmi pare rău pentru suporteri. E un derby important, dar trebuie să vedem lucrurile negative.

În minutul 42 era 1-0 pentru FCSB. După cartonaşul roşu, în cinci minute au marcat trei goluri. E foarte greu pentru o echipă tânără să termine meciul cu onoare. Acesta este fotbalul, trebuie să acceptăm şi să mergem mai departe.

Nu am văzut foarte bine ce s-a întâmplat, sincer. Asta e viaţa în fotbal, uneori ai surpize plăcute, alteori nu. Trebuie să uităm repede acest meci, pentru că este un sezon complicat.

Este o experienţă nouă şi pentru mine, e prima dată când pierd cu 0-6. Asta este viaţa, a fost cea mai proastă experienţă din viaţa mea de antrenor. Cât timp am fost 11 contra 11 am jucat bine, dar după cartonaşul roşu, lucrurile s-au schimbat. Am adus jucători buni cu calitate, trebuie să crească fizic şi să începem să adunăm puncte. Astăzi, după cartonaşul lui Filip, s-a terminat meciul”, a declarat Dario Bonetti, după meciul cu FCSB.

FCSB a învins-o pe Dinamo, scor 6-0, duminică seară, în derby-ul etapei a opta din Liga 1. Rezultatul este unul istoric. Dinamo ocupă locul 14, cu doar 6 puncte.