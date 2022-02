David Miculescu, supraevaluat de UTA: ,,E mult un milion de euro pentru el”

David Miculescu (20 de ani) este unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a pus ochii, însă nu a reuşit să-l şi aducă la echipa sa.

Omul de afaceri a făcut o ofertă de 500.000 de euro pentru serviciile fotbalistului, dar oficialii clubului UTA Arad nici nu au vrut să audă. Aceştia ar dori să obţină de pe urma unui transfer aproximativ 1 milion de euro.

Dinu Gheorghe, fost conducător în Liga 1, spune că Miculescu n-ar merita în acest moment suma de 1 milion de euro, ci mai degrabă o sumă mult mai mică, plus diferite bonusuri.

,,Eu pe David Miculescu l-aș lua și să îl las acolo, la UTA, până la vară. E foarte talentat, dar unde să joace la FCSB? E atacant, pe stânga, în 4-3-3. E același tip de atacant ca Lentini. A fost așa și Alexe, la Dinamo, același calibru.

Eu zic că un milion e mult pentru el, poate 700.000 și cu niște clauze, dacă FCSB câștigă campionatul și el joacă 60-70% din meciuri. Sau, dacă se califică în grupele Europa League și el joacă câte 45 de minute în meciurile din play-off”, a declarat Dinu Gheorghe, pentru ProSport.

Citeşte şi Gigi Becali, anunţ ferm în privinţa lui David Miculescu: ,,Mai mult nu dau!”

Gigi Becali (63 de ani), patronul celor de la FCSB, a lămurit lucrurile în privinţa lui David Miculescu (20 de ani), jucătorul celor de la UTA Arad.

Omul de afaceri mărturiseşte că nu a oferit pentru serviciile fotbalistului niciodată mai mult de 500.000 de euro. Acesta recunoaşte că nu a mai mărit oferta pentru fotbalist şi nici nu este dispus să o facă în perioda următoare.

Cel mult, Gigi Becali ar fi dispus să le mai ofere arădenilor un procent de 10% dintr-un viitor transfer al lui Miculescu, dacă acesta ajunge până la urmă la formaţia sa.

Gigi Becali nu măreşte oferta pentru Miculescu: ,,Mai mult nu dau”

,,Mai mult de 500.000 nu am dat și nu dau. Ei negociază singuri. Am vorbit acum un an, de atunci nu am mai discutat nimic. E publicitatea lor, bravo lor, dar mai mult de 500 de mii nu dau. Le dau și 10% dintr-un viitor transfer”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.

Cotat la suma de 700.000 de euro pe siteurile de specialitate, David Miculescu a reuşit în acest sezon 6 goluri în 22 de partide în tricoul celor de la UTA Arad.