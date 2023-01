David Popovici, despre varianta de a pleca din România: „Voi vedea unde mă duce viaţa”

Înotătorul român David Popovici nu ia în calcul, cel puțin în viitorul apropiat, posibilitatea de a pleca din țară.

„Planul meu este să îmi văd de treabă aici”, a spus David Popovici

Camelia Potec, președintele FR de Natație și Pentatlon Modern, a dezvăluit, recent, că David Popovici a primit multe oferte de a studia de la universităţi din străinătate după terminarea liceului şi că acesta ar urma să ia o decizie în cel mai scurt timp.

Dublul campion mondial şi european de seniori și juniori în 2022 a dezvăluit că acest subiect nu este de actualitate. „Am auzit şi eu că doamna Potec a spus că România m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine şi nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am, pentru că nu am planuri.

Planul meu este să îmi văd de treabă aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familie şi voi vedea unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a afirmat Popovici.

În 2022, Popovici a cucerit 18 medalii: aur la CM de seniori la 100 m liber și 200 m, aur la CE de juniori la 50 m, 100 m, 200 m și 4×100 m liber plus argint la 4×100 m liber mixt, aur la CE de seniori la 100 m și 200 m liber, aur la CM de juniori la 100 m, 200 m, 4×100 m plus argint la 4×100 m liber mixt, aur la CN în bazin scurt de la Otopeni la 100m, 200m și 400m și argint la 100 m mixt și argint la CM în bazin scurt de la Melbourne la 200m.