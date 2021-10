DDB nu l-a iertat pe Cosmin Contra: „Noi am rămas alături de Dinamo, cu durerea aia în piept cu tot!”

Fostul antrenor din Ștefan cel Mare a primit un răspuns dur din partea suporterilor dinamoviști, după ultimele declarații ale acestuia!

Cosmin Contra a mărturisit recent în cadrul unui interviu că a simțit o durere în piept în momentul în care a plecat de la Dinamo. Totodată, „Guriță” consideră că efortul celor din DDB este de lăudat, însă nu crede că aceștia au puterea necesară de a câștiga bătălia finală și anume stingerea tuturor datoriilor clubului și revenirea la normal.

La puțină vreme după aceste afirmații, fanii „câinilor” au lansat un mesaj dur la adresa tehnicianului și i l-au dat exemplu pe Wayne Rooney, care a rămas alături de echipa sa de suflet, în ciuda faptului că aceasta are mari probleme financiare.

„Ba putem, Cosmine (n.r. să câștige bătălia)! Și o vom câștiga. Știi de ce? Pentru că noi am rămas alături de Dinamo, cu durerea aia în piept cu tot. Am rămas și am luptat, din răsputeri, pe toate fronturile posibile (…).

În urmă cu câteva zile, un alt club cu nume mare a intrat în insolvență, în Anglia. Derby County. Zeci de creditori la ușă, sute de milioane de lire datorii, un moment extrem, extrem de dificil, la fel ca cele trăite de noi cu Dinamo! Jurnaliștii au întrebat antrenorul (n.r. Wayne Rooney) dacă va pleca, normal. Iată ce a răspuns! «Rămân dedicat acestui club. Am crescut într-o casă socială oferită de stat, în Liverpool, deci știu cât de grea poate fi viața. Ce fel de persoană aș fi dacă în momentele acestea aș pleca să mă întind pe o plajă!?» (…)

Deținem doar 20% din acțiuni și nu suntem doar 12.000 de suporteri, Cosmine! În DDB suntem peste 15.000 și numărul va crește, pentru că până și cei mai suspicioși dintre dinamoviști au putut vedea că toți banii strânși de DDB au ajuns în club”, se arată în comunicatul DDB, care a lansat un nou apel de strângeri de fonduri.