De ce a fost Florin Niță rezervă în Europa League. Explicația antrenorului de la Sparta Praga

Sparta Praga, cu Florin Niță doar rezervă, a pierdut cu Rangers, unde Ianis Hagi a fost titular și a oferit o pasă decisivă, la Glasgow, scor 0-2, în etapa a cincea din grupele Europa League.

A fost a treia înfrângere consecutivă pentru formația cehă în a doua competiție europeană și este pe locul trei, cu patru puncte. Scoțienii sunt pe poziția a doua, cu șapte puncte.

Antrenorul Spartei Praga, Pavel Vrba, a oferit explicații pentru decizia de a-l ține rezervă pe internaționalul român. Niță este titularul obișnuit al formației din capitala Cehiei.

“Am făcut o schimbare pentru că am simțit că celălalt portar trebuie să primească o oportunitate. Cred că s-a descurcat foarte bine, a oferit niște pase foarte bune și ne-a ajutat să dezvoltăm atacuri. Sunt mulțumit de evoluția lui”, a declarat Pavel Vrba, la finalul partidei.

În locul lui Niță a apărat Dominik Holec, cel care a mai prins minute într-un singur meci din acest sezon, în Cupa Cehiei. La capătul meciului, portarul ceh a povestit cum a trăit întâlnirea europeană în care a fost titular.

“Am încercat să mă concentrez pe ce am de făcut, să nu fiu stresat. Știam că ne așteaptă un meci foarte greu și îmi pare rău pentru rezultat. Nu pot să am o abordare pozitivă după acest meci. M-am bucurat că am fost în poartă și cred că nu am dezamăgit. Dar nu pot fi mulțumit după un asemenea meci”, a precizat Holec, citat de site-ul Spartei Praga.