De ce nu s-ar potrivi Dan Petrescu pentru postul de selecționer? Cele trei motive enumerate

Tehnicianul în vârstă de 53 de ani al celor de la CFR Cluj se află în topul preferințelor oamenilor din fotbalul românesc, ca o soluție de înlocuire a lui Mirel Rădoi!

Dan Petrescu a obținut de-a lungul anilor mai multe rezultate notabile pe banca campioanei României, iar aceste realizări l-au propulsat direct în candidatura pentru postul de selecționer al primei reprezentative. Cu toate acestea însă, MM Stoica, care a lucrat o bună perioadă de timp cu „Bursucul” la Unirea Urziceni, a mărturisit că nu îl vede pe acesta în alt rol, în afara celui de antrenor de club.

Oficialul FCSB-ului a enumerat mai apoi și motivele pentru care Petrescu nu s-ar plia pe fișa postului unui selecționer. MM a dezvăluit că tehnicianului celor de la CFR îi place să lucreze zi de zi cu elevii săi și urăște să facă deplasări cu avionul, lucru care face parte, de altfel, din rutina unei echipe naționale. Totodată, Mihai Stoica nu crede că fostul său colaborator are răbdarea necesară să urmărească jucători, pentru a-i convoca mai apoi la lot.

„Cu mulţi despre care se vorbeşte acum am lucrat, unii sunt intangibili, Oli, alţii sunt liberi, Edi. Dan Petrescu este angajat la CFR, nu cred că are vreun sens să vorbesc acum de Dan Petrescu din moment ce noi ne luptăm. Ok, suntem la opt puncte în spatele CFR-ului, dar opt puncte pot fi patru, pot fi chiar şi mai puţine dacă reducem punctele astea multe, le înjumătăţim şi asta e.

Nu îl văd pe Petrescu selecţioner, pentru că Petrescu este un om care trebuie să lucreze zi de zi, nu îl văd pe Petrescu urmărind jucători, plecând cu avionul, nu e aşa mare fan al deplasărilor aviatice. Îl văd pe Petrescu lucrând la un club şi muncind zi de zi, e posibil să fie un selecţioner nemaipomenit, dar asta rămâne de văzut”, a declarat Mihai Stoica pentru Telekom Sport.