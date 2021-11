MM Stoica a luat o decizie neașteptată după plecarea lui Edi Iordănescu: „Sunt prea bătrân!”

Managerul general al celor de la FCSB a decis să ia o hotărâre radicală la scurt timp după ce roș-albaștrii s-au despărțit de Edward Iordănescu!

Fostul tehnicianul în vârstă de 43 de ani al bucureștenilor a avut o relație foarte bună cu MM Stoica, pe care l-a și chemat înapoi pe bancă odată cu venirea sa. Cu toate acestea însă, oficialul FCSB-ului are de gând să se retragă de la marginea terenului, considerând că are o vârstă și nu mai are răbdarea necesară pentru a urmări liniștit meciurile echipei sale.

„Nu mai rămân pe bancă. Nu mai am vârsta pentru a sta pe bancă. Mă enervez rău de tot. Sunt prea bătrân. Anii au lăsat urme, chiar nu-mi arde”, a dezvăluit Mihai Stoica, conform telekomsport..ro.

Edi Iordănescu a insistat pentru întoarcerea pe bancă a lui MM Stoica

„În primul rând, cred că în trecut nu au fost momente tocmai fericite între noi, cred că au vorbit mai mult orgoliile, am considerat tot timpul că MM este un profesionist și știu că asta a crezut și el. Ce nu știți e că a avut el personal încă două tentative de a mă aduce la masa negocierilor.

În ultimul timp a lipsit puțin comunicarea pentru că am fost la CFR și e normal. Înainte de asta am vorbit la cafele despre posibilitatea să vin aici. Asta a făcut ca lucrurile să fie mai ușoare, pentru că a avut un rol decisiv în ceea ce înseamnă comunicarea dintre eu și club și nu în ultimul rând între mine și patron.

Suntem oameni care iubim acest sport, suntem suficienți de maturi și inteligenți ca să înțelegem că doar împreună putem face lucruri bune pentru club. Una dintre primele solicitări pe care le-am avut la adresa lui a fost să vină alături de mine pe bancă.

Eu cred că este nevoie de acest lucru pentru echipă, pentru public și pentru mine, și mi-a spus fără ezitare că este dispus să vină înapoi pe bancă, chiar dacă nu își dorea. Începând de ieri, MM este din nou prezent trup și suflet aici”, a spus Iordănescu Jr, la scurt timp după numirea la FCSB.