Declarație elogioasă a unui jucător străin din Liga I, la adresa României: „D-asta îi felicit. Investesc în viitor”

Antoni Ivanov (25 de ani), jucător legitimat la CSU Craiova, este de părere că fotbalul românesc are de câștigat de pe urma regulii U21 din Liga I.

Regula presupune că echipele sunt obligate să aibă în debutul meciurilor cel puțin doi jucători eligibili pentru naționala de tineret.

„Dacă aș primi o ofertă din Bulgaria, m-aș gândi de două ori. La echipele la care am fost, mai ales când eram junior, am văzut lucruri pe care nu trebuia să le văd. Am avut probleme cu antrenorii sau părinții, care încercau să-și impună copiii în echipă. Am avut perioade în care nu jucam. De aceea sunt dezamăgit de fotbalul din Bulgaria, pentru că nu ne creștem copiii. D-asta îi felicit pe români, ei încearcă să facă asta și să investească în viitor.

În timp, vor demonstra că au făcut un lucru bun prin promovarea juniorilor. Se pune mult accent pe cei tineri și se încearcă integrarea lor încă de la vârste fragede, existând deja o regulă prin care echipele sunt obligate să aibă la start doi jucători U21. S-au descurcat bine și la Campionatul European de tineret, iar acum culeg roadele.

Nu mi-a fost ușor în România, dar m-am obișnuit să mă descurc singur și să fiu serios. Cel mai mare sprijin mi-a fost acordat de antrenorii pe care i-am avut, care au un stil diferit față de tehnicienii bulgari. M-au impresionat imediat și am învățat multe despre fotbal, mai ales despre jocul ofensiv„, a declarat Ivanov, pentru Sportal.

Sezonul precedent, Ivanov a jucat la FC Voluntari, sub formă de împrumut.

