Declarațiile lui Iulian Cristea înainte de meciul cu Rapid

FC Universitatea Cluj se deplasează la București pentru ultima partidă din turul play-off-ului. Adversara de sâmbătă (ora 20:00) va fi Rapid București, iar meciul a fost prefațat de către jucătorul echipei noastre, Iulian Cristea, care a făcut o analiză a adversarului și a stabilit obiectivul pentru acest final de sezon, în cadrul conferinței de presă de joi, a anunțat site-ul oficila al echipei.

”Ne dorim să câștigăm împotriva lor, să facem a treia victorie cum am făcut-o și împotriva CFR-ului. Nu ne-au bătut deloc în acest sezon și sperăm să câștigăm în fața Rapidului. Sper să ne facem treaba și să venim acasă cu cele trei puncte. Rapid e o echipă în revenire, e o echipă mult mai vie, care joacă un fotbal mult mai plăcut față de ceea ce a jucat de-a lungul sezonului. Au jucători buni, cu experiență, care știu să gestioneze astfel de momente”, a declarat Iulian Cristea.

Fundașul „Șepcilor roșii” crede în revenirea de formă a echipei noastre.

”Cu toții suntem dezamăgiți. Nu ne-am fi dorit deloc să avem acest parcurs în play-off. Ne gândeam mult mai sus, dar eu zic că încă avem șanse să prindem un loc de cupe europene. Vrem să luăm fiecare meci în parte și să vedem unde ne clasăm. Din păcate au venit niște evoluții mai puțin plăcute și pentru noi, și pentru fanii noștri pe care vrem să-i mulțumim, iar încrederea vestiarului a avut puțin de suferit”, a completat Cristea.

Fotbalistul Universității se poate întoarce în teren după o accidentare care l-a indisponibilizat aproape o lună.

”Nu am de unde să știu dacă voi intra încă. De revenit, am revenit săptămâna trecută cu echipa. Mai am mici probleme fizice, dar până la meci sper să fiu apt, iar dacă antrenorul se va baza pe mine, o să dau totul și sper să-mi ajut echipa. Să ne revenim și să venim de acolo cu trei puncte. Nu e plăcut deloc (să urmărești meciurile de pe margine-n.n.), mi-am dorit alături de toți colegii, să ajungem în play-off și a venit această accidentare, dar așa e la sportivi, azi poți fi bine, iar mâine accidentat și nevoit să absentezi câteva meciuri.”