Deian Sorescu, interzis la FCSB: ,,Poziţia pe care joacă el este ultra acoperită”

Deian Sorescu poate pleca de la Dinamo în perioada următoare. Fotbalistul de 24 de ani este de vânzare pentru suma de 1 milion de euro plus 20% dintr-un viitor transfer.

Dacă în vară a fost ofertat de cei de la FCSB, acum, oficialii ,,roş-albaştrilor” nu se mai gândesc la o astfel de mutare. Mihai Stoica, amnagerul general al FCSB-ului, spune că pe postul pe care joacă Sorescu, echipa cu baza de pregătire în Berceni este acoperită.

,,Noi le-am făcut o ofertă scrisă, data trecută, de 500.000 de euro celor de la Dinamo pentru Sorescu. Nu am vorbit cu jucătorul, pentru că nu ştiam ce şi cum şi in plus era sub contract. Atunci Mureşan şi Zăvăleanu au refuzat categoric.

Am zis ironic că poate nu au nevoie de bani. Nu ştiu cum e cu insolvenţa. Că nu am lucrat niciodată la un asemenea club cu probleme. Dar ce pot spune e că nu mai facem oferte în momentul acesta pentru Sorescu.

L-am achiziţonat pe Vali Gheorghe pentru că e asemănător ca stil de joc, vârstă etc. După mi s-a spus că Sorescu e fundaş dreapta. Ei bine acolo il avem pe Hăruţ, Creţu, avem fundaşi dreapta. Poziţia pe care joacă Sorescu este ultra acoperită la FCSB!”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.