Detalii neștiute despre venirile lui Petrea și Neubert la FCSB! Reghecampf: „Eu am plătit clauzele”

Toni Petrea și Thomas Neubert au făcut parte o bună perioadă de timp din staff-ul tehnic al lui Laurențiu Reghecampf, însă aceștia au decis să lucreze separat în ultimii ani!

Actualul antrenor al celor de la CSU Craiova a vorbit despre relația pe care o are în momentul de față cu Petrea și Neubert. Laurențiu Reghecampf a dezmințit informațiile potrivit cărora ar fi certat cu foștii săi colegi și a dezvăluit că vorbește în momentul de față cu aceștia. Totodată, Reghe a mărturisit că el a fost cel care a achitat clauzele contractuale ale celor doi, după despărțirea de Al Wasl, ultimul club la care au lucrat împreună.

„Da, vorbesc și cu Toni Petrea, și cu Neubert. Nu ne-am certat (n.r. după despărțirea din vara trecută). Păi, eu i-am lăsat, eu am plătit clauza lor de reziliere în Emirate. Eu am vorbit cu Gigi și m-a rugat la momentul respectiv, că avea nevoie de Toni Petrea. Și Toni vorbise cu MM înainte, pentru că era la momentul respectiv singurul antrenor care avea licența PRO. Am fost de acord, pentru că ei își doreau să se întoarcă în România.

Neubert are contract la FCSB. Eu am un preparator cu care lucrez de foarte mult timp, care a lucrat împreună cu mine și cu Tommy în Emirate. Bogdan Merișoran a lucrat și la echipa națională a României U21. Nu pot să spun că au același stil, dar se cunosc foarte bine.

Eu am decis să îl țin pe Bogdan cu mine, Tommy a decis să meargă la FCSB, dar relația dintre noi e aceeași. Suntem prieteni, vorbim, ne sunăm. Nu am avut niciun moment în care să ne certăm sau să existe discuții contradictorii”, a mai declarat Reghecampf, potrivit Playsport.