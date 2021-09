Insolvența revine în fotbalul românesc! 6 echipe din Liga 1 și Liga a 2-a au probleme financiare

Continuă problemele de ordin financiar pentru cluburile profesioniste de fotbal din România, astfel că acestea apelează tot mai des la procesul de insolvență pentru a se salva!

După ce Dinamo a intrat în insolvență pentru a doua oară în ultimii ani, alte cinci cluburi din primele două eșaloane ale României au apelat la această strategie. Emilian Hulubei, președintele AFAN, a dezvăluit numele celorlalte formații care au intrat deja în acest proces, dar și cine ar urma să adopte această strategie în viitorul apropiat.

„La Liga 3 sunt multe echipe de amatori, e greu ca din 100 de echipe să fie toate profesioniste. La Liga 2 încă mai sunt salarii bunicele. Insolvența este o problemă, avem deja 4 echipe insolvente: Dunărea Călărași, Unirea Constanța, Hermannstadt și Astra.

Hermannstadt are termen pe 27 septembrie, dar cu siguranță vor intra în insolvență. Iar Astra are termen pe 4 octombrie pentru a intra în insolvență. Asta doar la Liga 2, am auzit și noi de Clinceni, dar deocamdată nu e depus niciun dosar pe rolul tribunalului. Avem și la Liga 1 un caz de insolvență: Dinamo.

Mioveniul au gestionat foarte bine situația de insolvență (n.r Mioveni a ieșit sezonul trecut din insolvență). Mioveniul sunt cu salariile la zi, n-am avut litigii cu ei„, a spus Emilian Hulubei, potrivit Digisport.