Dezvăluirea incredibilă a antrenorului din Liga 1: ”Dacă nu furam, nu mâncam!”

Poli Iaşi anunţat, luni, numirea lui Tony Silva în funcţia de antrenor al echipei din Superliga.

Antrenorul a fost prezentat oficial în decursul zilei de luni.

El a susținut și o conferință de presă, unde a oferit mai multe declarații.

Acesta susține că a avut o copilărie grea.

”Am avut o poveste de viață, nu are treabă cu fotbalul, răspund din respect pentru munca voastră. Eu nu pot să uit ce am trăit în viață. Am trăit într-o familie cu o situație foarte dificilă. .

Fiecare are istoria lui. Eu sunt mândru de omul care am devenit. Când eram copil, dacă nu furam, nu mâncam. Asta trebuie să știe lumea. Ca mine este multă lume. Acum Tony este un om, este un tată, trebuie să fiu un exemplu bun pentru copilul meu.

Dacă sunt mândru de ce am făcut? Nu, dar am făcut-o ca să mănânc. În mod normal, eu nu răspund la aceste întrebări, dar am răspuns din respect pentru munca dumneavoastră”, a spus Tony da Silva în cadrul unei conferințe de presă.