Dezvăluirea lui Octavian Popescu după duelul Universitatea Craiova – FCSB: ”Lipsesc o lună jumătate-două”

Universitatea Craiova a învins, pe teren propriu, FCSB, scor 2-0, în etapa a 80a din play-off-ul Superligii.

Octavian Popescu a jucat în primul 11 al campioanei României, deoarece Florinel Coman a suferit o accidentare ușoară.

Decarul a declarat la sfârșitul partidei că a evoluat în ultimul an având probleme la gleznă.

”Eu în ultimul an am jucat cu o problemă la gleznă, trebuie să mă operez și sper să revin mai puternic. Lipsesc o lună jumate-două, atât durează recuperarea. Nu voi pierde preliminariile europene.

A fost un meci bun, trebuia să dăm tot ce avem mai bun și din păcate am pierdut. Aveam în plan să nu pierdem niciun meci în play-off, dar a venit și înfrângerea.

La finalizare nu cred c-am tratat fazele ok. Am avut și eu una tratată superficial. Putea fi un supergol, dar n-a fost. Am pus presiune pe ei, dar au fost mai buni la finalizare”, a spus Popescu.