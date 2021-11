Dezvăluiri despre retragerea unui tricolor: „La ultima convocare se schimbaseră foarte multe”

Silviu Lung Jr. a ajuns, în 2017, la Kayserispor, formație din prima ligă turcă, acolo unde evoluează în mod constant.

În urmă cu un an, acesta a ales să se retragă din echipa națională, pentru care a debutat în 2010. A bifat trei prezențe în tricoul primei reprezentative.

Ajuns la 32 de ani, fiul legendarului Silviu Lung a explicat de ce a luat decizia de a nu mai onora convocările la echipa României. Totodată, acesta a declarat că vrea să aibă o carieră întinsă până la 40 de ani.

”Decizia de a mă retrage a venit treptat. Am luat decizia de a mă focusa pe tot ceea ce înseamnă echipa de club. Nu a fost nicio supărare, nimic. Totul a venit normal, nu a fost nicio ceartă cu nimeni.

M-am simțit foarte bine, am fost convocat constant, în ultimii 10 ani. A fost un grup foarte frumos. La ultima convocare se schimbaseră foarte multe, toți băieții, grupul. M-am gândit că cel mai bine este să mă concentrez pe echipa de club.

Atât timp cât o să mă simt bine și o să am plăcerea de a juca, nu se pune problema să mă las. Aș vrea să joc până la 40 de ani. Nu privesc ceea ce fac ca pe un job, încă am pasiunea asta, plăcerea asta. Atât timp cât am pasiunea asta, nu mă gândesc la retragere. Aș vrea să continui în străinătate. Asta este prioritatea”, a declarat Silviu Lung Jr., pentru as.ro.