EXCLUSIV | Pariul pe care ar fi mers un președinte de club în cazul calificării la baraj: „Ar fi fost alături de jucători”

România a pierdut duelul cu Macedonia de Nord pentru un loc în play-off-ul de calificare la Cupa Mondială de anul viitor.

Chiar dacă au fost la mâna lor înaintea ultimelor două etape ale grupei de calificare, tricolorii s-au împiedicat de Islanda și le-au oferit ex-iugoslavilor șansa să își continue drumul spre turneul final din 2022. Eugen Pîrvulescu crede că un detaliu a făcut diferența în confruntarea cu nordicii, astfel încât Stanciu & Co să rateze obținerea celor 3 puncte.

„Îmi pare nespus de rău, nu îmi vine să cred nici acum că am ratat barajul. S-a pierdut din cauza lipsei suporterilor, dacă am fi avut suportul lor reușeam să câștigăm. A fost și multă neșansă așa cum numai noi puteam avea. Ar fi fost meritat să mergem la baraj, dar am avut ghinionul ăsta să evoluăm cu porțile închise.

Stadionul Steaua este unul fără pistă și suporterii i-ar fi dus spre victorie pe ai noștri. Mare păcat, puteam lăsa măcar 25 % din capacitate, dar noi suntem cei mai catolici. Chiar dacă nu ajungeam la turneul final această prezență la baraj ar fi fost ceva fantastic pentru jucători. E o generație care merita să ajungă la un astfel de nivel”, a considerat Eugen Pîrvulescu, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Rădoi își anunțase plecarea încă de luna trecută, dar șeful divizionarei secunde pune pariu că selecționerul s-ar fi răzgândit dacă naționala nu pierdea poziția de secondantă a Germaniei.

„Nu stăm într-un contract, nu cred că nu ar fi fost la baraj cu jucătorii dacă am fi ajuns acolo. Îmi pare rău pentru Mirel pentru că este un antrenor valoros, trăgeam foarte mult de el să rămână. E greu să avem un proiect pe termen lung, lumea aștepta rezultate, la echipa națională e greu fără să îți propui calificări.

Cel mai potrivit era Gică Hagi, el face lucruri bune la Constanța. Dar era greu să vină și să lase totul acolo pentru că sunt făcute strategii pentru o perioadă mai lungă de timp. Eu sper să se ajungă la o înțelegere cu Mirel, dacă nu, să fie un antrenor cu experiență. Mă uit în toată Europa, până și Serbia ați văzut ce selecționer a ales”, a încheiat oficialul celor de la Csikszereda.