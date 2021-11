Amintiri cu Maradona: „Unu la unu te făcea zdrențe! Cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor”

Diego Armando Maradona a decedat pe 25 noiembrie 2020. Odată cu el s-a stins și o mare bucată din măiestria fotbalului la nivel internațional.

Dănuț Lupu a jucat împotriva acestuia la Coppa del Mondo din 1990, astfel că este în mare măsură să-l descrie pe fostul căpitan al Argentinei.

Ex-mijlocașul lui Dinamo se înscrie în rândul celor care îl consideră pe Maradona cel mai mare fotbalist din toate timpurile. Iar dacă, pe vremea aceea, și sud-americanii ar fi avut posibilitatea de a câștiga Balonul de Aur, ”El Pibe d’Oro” ar fi avut cinci astfel de trofee.

”Doamne, ce repede a trecut timpul. Parcă ieri am deschis televizorul și am auzit de moartea lui Diego. Ce să vă spun despre el? A fost un unic, domnilor! După părerea mea el a fost cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Iar dacă sud – americanii aveau dreptul să primească și ei la vremea aia Balonul de Aur, păi Diego cred că între 84 și 90 îl lua de vreo patru – cinci ori. Aia au fost anii lui de glorie, iar la Napoli devenise senzațional.

Omul ăsta a adus trofee lui Napoli, iar Argentinei i-a câștigat de unul singur Campionatul Mondial. Că a dat gol cu stângul, cu dreptul, cu mâna, cu capul, nu mai contează. Omul a adus glorie și trofeul suprem Argentinei. A fost și va rămâne idolul a milioane de oameni. Ce am simțit eu când am jucat împotriva lui Diego? Eram și eu destul de tânăr, dar am simțit o mare onoare. De când îi vedeai pe argentinieni pe culoar, te lua un pic teama. Mai ales că în fruntea lor era marele Diego.

Eu cred că la meciul ăla ei ne-au luat cam de sus din prima, erau și campioni mondiali. Îl aveam și noi pe Hagi, dar și Gică, totuși nu era la vremea aia de calibrul lui Maradona. În acel meci Gică i-a demonstrat lui Maradona că și noi putem. Voi spuneți și că Diego nu a mișcat în fața lui Rotariu că l-a marcat bine tot meciul. Roti a făcut un meci mare, dar unu la unu nu aveai ce să-i faci. Te făcea zdrențe. Proteja mingea foarte bine, tehnică net superioară, iar de forță…ce să mai zic. Avea niște picioare tari ca o stâncă și era foarte robust. M-am lovit de câteva ori de el, de zici că am dat cu capul în zid. O dată am și văzut stele verzi. Însă pe Roti nu l-am lăsat mereu singur cu Diego. De câte ori am putut, l-am atacat și câte trei – patru inși. Diego Maradona a fost cel mai mare fotbalist împotriva căruia eu am jucat. Mi-ar fi plăcut să joc împotriva lui și în 1994, dar asta e altă poveste din viața mea”, a declarat Lupu, pentru ProSport.