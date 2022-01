Dialogul purtat de Djokovic cu Poliţia de Frontieră! Motivul invocat de tenismen pentru a rămâne în Australia

Aflat într-o situaţie complicată în Australia, noi detalii au ieşit la iveală despre Novak Djokovic. După procesul de azi, la suprafaţă a ieşit şi dialogul purtat de sportic cu Poliţia de Frontieră.

Acesta le-a explicat autorităţilor de ce are dreptul legal de a intra în Australia. Tenismenul a fost supus unui adevărat interogatoriu.

,,Care este motivul vizitei în Australia?”

,,Sunt un jucător profesionist de tenis, iar motivul principal al venirii mele îl reprezintă participarea în Openul Australian din Melbourne, Victoria.”

,,Mulțumesc. Acum o întrebare despre vaccinare, sunteți vaccinat?”

,,Nu sunt vaccinat.”

,,Pentru COVID-19? Nevaccinat?”

„Nu sunt vaccinat.”

„Mulțumesc. Ați avut vreodată COVID?”

„Da.”

„Când?”

,,Am avut COVID de două ori, o dată în iunie 2020 și a doua oară, recent, am fost testat pozitiv cu PCR în 16 decembrie 2021.

După cum am mai spus-o, ce pot să spun e că sunt surprins că nu există suficiente informații privitoare la motivele pentru care mi s-a acordat scutire de vaccinare din partea statului Victoria. Comisia sanitară independentă a confirmat că am întrunit criteriile pentru a intra în Australia, criterii care au fost impuse, dar nu incluse pe hârtia pe care mi-ați citit-o, care spun că un test pozitiv PCR de COVID în ultimele 6 luni, urmat de un test PCR negativ și dovada unui număr suficient de anticorpi permit accesul. Asta s-a întâmplat în acest proces.

Am adus dovezi medicale. În 16 decembrie, am ieșit pozitiv la testul PCR, iar în data de 22, am ieșit negativ. Am trimis analizele de sânge pentru anticorpi și mi s-a comunicat că am suficienți anticorpi, prin urmare mi s-a permis să intru în Australia și am primit documentele care îmi susțin scutirea medicală și declarația de tranzit din partea guvernului federal al Australiei.”, le-a declarat Djokovic australienilor, potrivit sport.ro.

Situaţia lui Novak Djokovic în Australia pare în continuare una destul de complicată. După ce judecătorul Anthony Kelly a cerut eliberarea vizei sportivului, familia acestuia susţine că tenismenul a fost arestat şi riscă să fie deportat din Australia.

Ilie Năstase, fost lider ATP, a comentat situaţia în care se află acum Novak Djokovic. Acesta este de părere că lucrurile s-au complicat foarte mult din cauza tatalui sportivului, care a început o adevărată revoltă la adresa australienilor.

,,E complicat, complicația e făcută de el, tatăl lui i-a făcut un mare defavor, declarațiile făcute la Belgrad nu i-au făcut bine. Dacă nu poți să intri într-o țară, nu te duci. Declarațiile lui Nadal, ăsta e adevărul, el nu trebuia să se ducă în Australia.

I s-a spus că trebuie să fie vaccinat, trebuia să se vaccineze, așa cum au făcut ceilalți. Trebuie să facem turnee separate, pentru cei care s-au vaccinat și pentru cei care nu s-au vaccinat.

Tatăl lui l-a băgat în niște lucruri tare urâte, că a fost închis, hărțuit, nu cred că s-a întâmplat lucrul ăsta.

Dacă i se prelungește treaba și la începutul turneului, dar pe tablou sunt jucători care ar putea să îl bată, nu e sigur că el o să câștige, pleacă cu prima șansă, dar e greu dacă nu se antrenează.”, a declarat Ilie Năstase, pentru Pro X.