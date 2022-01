VIDEO | O primă victorie pentru Novak Djokovic în Australia! Sârbul, eliberat din hotelul de carantinare

În continuare, australienii judecă faptul dacă Nole va fi sau nu expulzat din ţara cangurilor după ce i-a fost respinsă iniţal viza de intrare în stat, deşi avea actele doveditoare care i-ar fi permis să poată intra în Australia.

Procesul este în continuare în curs de desfăşurare. Novak Djokovic are nu mai puţin de trei avocaţi care au obţinut deja o decizie pro tenismen. Acesta va putea urmări audierile dintr-o altă locaţie decât cea de refugiaţi.

În acest moment, Nivak Djokovic riscă să rateze participarea la Australian Open. Organizatorii au nevoie de confirmarea prezenţei sârbului pentru a stabili tabloul principal.

Here's the latest from me – fuelled by leftover pizza and more sugar than is good for one person.https://t.co/2FhHI8gqGP

— Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 10, 2022