Didier Deschamps îndeamnă la calm, deși Franța e în optimile CM: „Nu ne vom bucura înainte de următorul meci”

Franța a învins cu 2-1 Danemarca în Grupa D de la CM, dar selecționerul Didier Deschamps le transmite elevilor lui să rămână cu picioarele pe pământ.

Didier Deschamps recunoaște că succesul cu Danemarca aduce Franței liniște

Campioana mondială, Franța, este prima echipă calificată în optimile Campionatului Mondial din Qatar, după ce s-a impus cu 2-1 în fața Danemarcei.

Deținătoarea trofeului are 6p după două etape și nu mai poate fi ajunsă de Danemarca și Tunisia, ambele cu 1p. Locul 2 este ocupat de Australia, cu 3p.

„Am făcut multe lucruri interesante, am ratat puțin, dar felicitări jucătorilor mei pentru că au reușit să răspundă excelent după ce au fost egalați. Mi se pare logic că am câștigat acest meci.

Danemarca este adesea subestimată, dar acums-a dovedit a fi una dintre naționalele foarte bune. Pentru noi, este ideal că ne-am calificat după două meciuri, avem 6 puncte. Nu ne vom bucura înainte de următorul meci din grupe, dar acest succes aduce liniște.

Probabilitatea de a termina pe primul loc e foarte mare pentru că diferența de goluri este mult mai mare decât a Australiei, asa ca suntem în poziția ideală.

Primul obiectiv este atins. Am un grup puternic, solid, care vrea să facă lucruri grozave. Am atins un obiectiv important cu aceste două victorii”, a declarat Deschamps, citat de L’Equipe.