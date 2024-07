Dietmar Hamann îl atacă pe Cristiano Ronaldo: „Și-a arătat din nou adevărata față! Nu se gândește decât la el!”

Cristiano Ronaldo (39 de ani) a ratat un penalty în minutul 105 al meciului Portugaliei cu Slovenia, din optimile EURO 2024, şi a izbucnit în lacrimi.

Ronaldo a înscris un gol la loviturile de departajare.

Fostul internațional german Dietmar Hamann l-a atacat pe starul portughez pentru reacția avută, pe care a numit-o ca fiind ”jenantă”.

„Un fotbalist de 39 de ani joacă 120 de minute, ratează un penalty, și, trebuie să mărturisesc, și eu am crezut că Ronaldo s-a transformat într-un jucător de echipă, pentru că el are mai mare nevoie de echipă decât invers. Și eu am crezut această tâmpenie, dar cred că Ronaldo și-a arătat din nou adevărata față, în această seară.

A ratat penalty-ul, după care a început să plângă pe teren. A început să plângă în pauza prelungirilor. Automat mă gândesc ‘este vorba doar despre tine’. E un lot de 26 de jucători, 20 de oameni în staff, 30-40.000 de fani pe stadion, nu e despre tine!

Încerci să fii imparțial, dar m-am bucurat pentru Slovenia, pentru că reacția lui Ronaldo mi s-a părut jenantă. A fost deplasată. N-am mai văzut niciodată așa ceva, pentru că odată ce ți-ai arătat emoțiile, s-a terminat.

Acela a fost momentul în care antrenorul ar fi trebuit să îl schimbe, pentru că nu se mai afla în starea psihică necesară pentru a juca. Bravo lui pentru că a executat primul la loviturile de departajare și a făcut-o bine. Dar, cum am mai spus, și eu am crezut că Ronaldo s-a transformat într-un jucător de echipă. O prostie absolută! Nu se gândește decât la el.

Marchează din penalty și le cere scuze fanilor, nu e nevoie să-și ceară scuze. Va fi titular și în meciul următor, dar nu văd alt rezultat decât o victorie a Franței”, a declarat fostul mijlocaș al lui Liverpool și al naționalei Germaniei, informează Daily Mail.