Dinamo a pierdut încă un posibil investitor: „Am aflat lucruri care nu-mi plac deloc”

Omul de afaceri libanez Mohammad Murad a fost deranjat că acționarul majoritar de la Dinamo, Dorin Șerdean, a deschis negocieri și cu alți investitori.

„Am aflat lucruri care nu-mi plac deloc”, a precizat omul de afaceri libanez Mohammad Murad

Retrogradată, pentru prima dată în istoria clubului, după ce a pierdut barajul pentru Liga 1 cu “U” Cluj-Napoca (0-2 în deplasare și 1-1 acasă), Dinamo nu o duce bine.

În campionat a pierdut trei meciuri la rând, având o singură victorie, în prima etapă, cu nou-promovata Progresul Spartac. Din punct de vedere financiar, investitorii fug de mănâncă pământul.

Administratorul special Vlad Iacob a confirmat oprirea negocierilor cu grupul One. La rândul lui, omul de afaceri libanez Mohammad Murad a precizat ce anume l-a determinat să facă un pas în spate.

„Când eram mic jucam fotbal, dar nu de perfomanță. Ideea este că am luat o decizie în acest an, să sponsorizez sportul, pentru că e o obligație morală. Am alocat o sumă de bani pentru investiție în sport, deci nu neapărat fotbal.

Cred că e obligația noastră a tuturor să ne întoarcem la ce a fost România din punct de vedere sportiv, iar mediul de afaceri trebuie să se implice, nu mai putem lăsa totul pe seama statului. E nevoie de acest lucru astăzi.

Dinamo, așa cum știm cu toții, e în sufletul multor oameni. Chiar am fost curios dacă eu ca medic pot să salvez un pacient ca Dinamo.

Am găsit o formulă foarte frumoasă, nu doar eu, un număr de oameni de afaceri, unde eu am fost cel mai implicat, am oferit sume importante de bani și număr de acțiuni suficiente încât să putem face un program pe 3 ani de zile.

Avem fondurile asigurate, am discutat și cu galeria, au fost foarte amabili, dar din păcate, după cele 2-3 întâlniri unde am pus totul la punct, de 2 săptămâni am dat 2 telefoane, am întrebat și am aflat lucruri care nu-mi plac deloc. Se vorbește cu alți investitori, n-aș vrea să le spun numele, au confirmat acest lucru.

M-am mirat când așteptam un răspuns ca să ne apucăm de treabă, să aflu că sunt discuții cu alte companii din România. Cu toate astea m-am bucurat că avem competiție, dar m-am simțit un pic trădat. M-am dat deoparte ca să las pe cei care iau deciziile să facă planul.

Urmăresc meciurile din România, îmi exprim dorința mea de a susține alte echipe, mă uit la toate. Îmi pare rău de una, îmi place de alta… E criză în fotbalul românesc, în Liga 1 sunt 4-5 echipe care au probleme majore și e nevoie de intervenția noastră, a mediului de afaceri.

Trebuie să intervenim și fiecare să sprijine cu ce poate acest domeniu, pentru că nu poate fi susținut altfel, așa e în întreaga lume”, a declarat Mohammad Murad la Sport Total FM.