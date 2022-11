Dinamo riscă să rateze play-off-ul Ligii 2, dar optimismul e la el acasă: „Echipa va valora 50 de milioane de euro”

Ovidiu Burcă, antrenorul lui Dinamo, este convins că echipa va valora 50 de milioane de euro după ce va promova în Liga și va avea stadion nou.

Ovidiu Burcă spune că valoarea echipei Dinamo va fi de 50 de milioane de euro

Dinamo a fost învinsă în deplasare, de Poli Iași, cu 0-1, în Etapa a 15-a a Ligii 2, și este pe locul 9, la 4p de locul 6, care permite disputarea play-off-ului.

Până la finalul sezonului regulat mai sunt 4 etape, iar Dinamo mai are de jucat în deplasare cu FC Brașov (locul 10), acasă cu Unirea Constanța (locul 19), în deplasare cu CSC Șelimbăr (locul 12) și acasă cu Poli Timișoara (locul 20).

„Dinamo va fi un club frumos, în Liga I, cu stadion nou. Va valora 50 de milioane de euro! Acum costă două milioane, e o oportunitate de a investi în Dinamo, acest club e o poveste frumoasă.

Nu sunt supărat că am pierdut, ci că n-am fost agresivi în apărare, ne-au lipsit personalitatea și luciditatea în atac. Nu trebuia să arătăm așa!

Am mers pe sârmă de când am venit aici. Nu poți să construiești ceva durabil în două luni, după ce alții au distrus atâția ani! Am putea face față la presiune, cu bugetul Iașului, cu lotul Iașului.

Mergem la Brașov să câștigăm, ne batem până la capăt pentru play-off. N-avem însă cum să creștem în fotbalul românesc cu trageri de timp, mingea în tribune, cu jucătorii pe jos.

Mă așteptam la 10-15 minute de prelungiri, ca la Mondiale. S-au dat cinci, din care s-au jucat două. S-a simțit că ne-au lipsit Iglesias, Dujmovic și Bordușanu”, a spus antrenorul Ovidiu Burcă după înfrângerea de la Iași.