Dinamo scade preţul! Sorescu, bun de transfer în iarnă

Deian Sorescu a rămas la Dinamo după perioada de transferuri din vară. Interesul manifestat de polonezii de la Legia şi de rivala FCSB nu i-a convins pe oficialii clubului din Ştefan cel Mare.

Acum, Mircea Rednic nu s-ar opune unui transfer al mijlocaşului dezamăgit de faptul că a ratat un pas important în carieră în vară. Conform Playsport, antrenorul nu a fost mulţumit de atitudinea jucătorului, iar Dinamo l-ar putea ceda pentru 500.000 de euro în pauza de iarnă. Sorescu a avut şi un schimb de replici cu Rednic după meciul pierdut la Mediaş (2-1 pentru Gaz Metan). Atunci, antrenorul dinamovist l-a exclus din lot pentru următoarea partidă.

În vară, Dinamo şi-ar fi dorit să primească un milion de euro pentru transferul lui Sorescu. Rivala FCSB a oferit 700.000 de euro.

„Trebuie să lase problemele pentru că nu se poate face nimic acum. E plătit bine, dar nu are oferte și nu e perioadă de transferuri. Să se gândească foarte bine. A pierdut și naționala, nu-mi place randamentul lui. Nu știu ce probleme are. Financiare nu are. Că nimeni nu are probleme financiare. Acum, la antrenamente, s-a prezentat mai bine. Au fost oferte, fiica mea se interesează, dar nu e OK cum joacă” – a fost mesajul lui Rednic pentru Sorescu la începutul lui noiembrie.

Un jucător pe placul patronului Gigi Becali, Sorescu ar putea ajunge la FCSB în pauza de iarnă dacă roş-albaştrii vor fi dispuşi să achite suma aşteptată de oficialii dinamovişti.

În vârstă de 24 de ani, Deian Sorescu a marcat şapte goluri şi şi-a trecut în cont o pasă decisivă în actualul sezon din Liga 1.