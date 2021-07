Dinamo, subiect închis pentru Gigi Mulțescu: „M-am simțit jignit, nu meritam tratamentul acela!”

Tehnicianul în vârstă de 69 de ani, Gigi Mulțescu, și-a anunțat demisia la finalul partidei tur din semifinalele Cupa României, contra Astrei Giurgiu!

Adus ca o adevărată gură de oxigen în Ștefan cel Mare, „SMURD-ul”nu a rezistat mult timp pe banca echipei și a decis să renunțe la postul de antrenor principal. Imediat după înfrângerea echipei din Cupa României, Mulțescu a declarat că nu va mai continua la echipă și că vrea să lase locul altui tehnician care să scape Dinamo din situația critică în care se afla clubul la acea vreme din punct de vedere sportiv.

Acum, la aproape trei luni de la ultima experiență în Ștefan cel Mare, Gigi Mulțescu a dezvăluit că nu mai ia în calcul posibilitatea de a mai reveni pe viitor la Dinamo. Tehnicianul a mărturisit că merita mai mult respect din partea celor din club și a declarat că a fost păcălit, iar toate aceste lucruri nu au făcut altceva decât să îl afecteze foarte tare.

„E un subiect sensibil și nu aș vrea să abordez eu acest subiect, nici nu am eu prea multe informații. Nu comentez nici venirea lui Iuliu Mureșan, pentru că nu cred că eu dețin datele problemei. Domnul Mureșan este un om cu experiență, dacă o va pune în slujba clubului Dinamo va fi bine.

Sunt situații și situații. Am prins și eu la Mediaș un fel de reorganizare. Le-am spus (n.r. jucătorilor) un singur lucru: «Dacă nu ne pregătim, ce câștigăm?». Sunt de partea lor total, numai că trebuie să li se explice că dacă nu fac pregătirea ei se degradează ca jucători. Banii pe care nu i-ai luat acum, îi poți lua mai târziu. Meciurile pe care le vei pierde, nu le mai poți juca.

Nu, nu! Ultima experiență a fost tristă și chiar m-a afectat foarte tare, mai ales că luasem echipa într-un moment foarte greu. Un merit a avut George Neagu, preparatorul fizic. A pus echipa pe picioare. Ce am trăit, nu vreau să mai trăiesc. M-a afectat foarte tare. Am făcut sacrificii de toate felurile, și materiale. Am fost păcălit, dar asta e altă treabă. Bineînțeles că m-am simțit jignit, nu meritam tratamentul acela”, a spus Gigi Mulțescu, la ProSport.