Dinamo va mai juca cel puțin 2 meciuri la Clinceni: „Din septembrie sperăm să mergem acolo”

Echipa Dinamo a debutat în Liga 2 cu o victorie la limită, 1-0 în deplasare cu Progresul Spartac, și va juca primele 2 meciuri considerate acasă la Clinceni.

Derby-ul Dinamo – CSA Steaua din Etapa a 6-a s-ar putea juca pe Stadionul Arcul de Triumf

Practic, echipa alb-roșie „rămâne” la Clinceni, deoarece tot acolo a avut loc și partida cu Progresul Spartac. Informația a fost făcută publică de antrenorul Ovidiu Burcă.

„Următorul meci îl vom juca tot la Clinceni, cu Oţelul, marţi. Legat de Arcul de Triumf am înţeles că se lucrează la gazon. Din septembrie sperăm să mergem acolo să jucăm meciurile acasă. La Clinceni au fost mulţi suporteri, tribunele sunt aproape, a fost un vibe bun”, a declarat Ovidiu Burcă pentru Orange Sport.

După meciul de marți cu Oțelul, Dinamo va juca, în luna august, cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu în deplasare, pe 20 august, și acasă cu Unirea Dej, pe 27 august.

Primul meci din septembrie programat pe teren propriu este derby-ul cu CSA Steaua, care va avea loc în primul week-end.

Ovidiu Burcă i-a găsit pe jucătorii dinamoviști dezorientaţi, trişti, dezamăgiţi

Tehnicianul Ovidiu Burcă s-a referit și la atmosfera din lot. „Am stat departe de lucrurile astea, de alegeri (n.r. – cele pentru conducerea DDB).

Pe mine m-au interesat lucruri despre echipă, de organizare, de stabilizarea lotului, dar suntem bucuroşi pentru primul pas făcut cu bine.

Am fost bucuroşi că am debutat cu dreptul. I-am găsit dezorientaţi, trişti, dezamăgiţi, dar cred că am reuşit să schimb starea de spirit.

Am avut multe discuţii individuale, celor tineri să le dau încredere. Din fire sunt un tip optimist şi am mare încredere că putem realiza lucruri sezonul ăsta. E nevoie de timp ca aceşti tineri să crească, avem un lot tânăr.

Eu le-am spus că vreau să-i transform ca oameni, să le schimb mentalitatea. E un club cu istorie, care nu are legătura cu Liga 2, oamenii trebuie să înţeleagă că e nevoie de timp pentru a construi o echipă”, a mai spus antrenorul lui Dinamo Bucureşti.