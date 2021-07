Dinamoviştii, motivaţi înaintea jocului cu FC U Craiova 1948: ,,Nimeni n-are încredere în noi şi asta ne mobilizează”

Dinamo se pregăteşte deja pentru al doilea joc din Liga 1, după ce în prima etapă a învins-o în Ştefan cel Mare pe FC Voluntari, scor 3-2.

Acum, ,,câinii” se deplasează în Bănie, unde o vor înfrunta pe ,,Ion Oblemenco” pe FC U Craiova 1948, luni, începând cu ora 21:30. Oltenii au pierdut în prima etapă, scor 2-3, cu CFR Cluj, în Gruia.

Mihai Eşanu, portarul lui Dinamo, a vorbit înaintea confruntării cu oltenii. Acesta spune că faptul că Dinamo este văzută mereu cu şansa a doua îi motivează cel mai mult el şi colegii săi.

,,Toată lumea la toate meciurile ne da şansă a doua din păcate. Pe noi asta doar ne ambiţionează şi încercăm să ne facem treaba să facem în teren ce ne transmite mister şi vedem ce iese. Prin venirea domnului Mureşan am avut nişte discuţii şi ne a lămurit ne-a răspuns la nişte întrebări şi pot să zic că situaţia s-a mai liniştit un pic.

Am văzut că nimeni nu avea încredere în noi şi ne-am mobilizat şi mai tare. Ne întăreşte lipsa de încredere. Nimeni nu ne dădea nicio şansă. Zici că juca PSG cu liga a doua. Parcă jucam cu Real Madrid. Am avut cotă 6 la pariuri. Toată lumea ne cânta prohodul, dar am ieşit învingători.”, a declarat Mihai Eşanu, în cadrul unei conferinţ de presă.