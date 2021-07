Dinu Todoran începe munca adevărată la FCSB: „Mai are o zi de vacanță, de mâine scapă cine poate!”

FCSB nu-și mai permite să treacă încă un sezon la finalul căruia să nu ia titlul. Ultimul a fost câștigat în 2015, astfel că se iau toate măsurile necesare pentru îndeplinirea acestui scop.

După ce a pierdut campionatul, Toni Petrea a părăsit gruparea roș-albastră, iar în locul său, Gigi Becali l-a numit surprinzător pe Dinu Todoran, un tehnician fără experiență la nivelul primei divizii.

Înaintea primului mare test al noului antrenor, și-a exprimat opinia și Narcis Răducan. Fostul conducător al ”roș-albaștrilor” a făcut o paralelă între Dinu Todoran și Bogdan Andone, un alt tehnician lipsit de experiență la momentul numirii pe banca FCSB-ului. Nu a rezistat prea mult.

Răducan a vorbit și despre ce îl așteaptă pe noul principal în contextul acestui sezon de Liga 1, dar și în relația cu Gigi Becali. FCSB va debuta joi, pe 15 iulie, de la ora 20:30, pe terenul celor de la FC Botoșani.

”Dinu este de profilul lui Bogdan Andone, este un băiat citit, autodidact. Nu știu ce speranțe are, acum mai are o zi de vacanță, de mâine…scapă cine poate! Dar știm de ce a semnat cu FCSB. El vine din Liga a 3-a, iar acum va avea parte de supermediatizare! Va face rezultate până la un punct, problemele apar în primăvară, acolo cad testul mulți antrenori.

Eu cred că lui Dinu îi va fi foarte greu să gestioneze situația. FCSB va câștiga titlul doar dacă îl vor pierde celelalte! Titlul se câștigă la nivel de detalii, din păcate acolo lipsește detaliul cel mai important și știți la ce mă refer. Antrenorul, dacă nu are mână liberă, echipa are clar un dezavantaj. Păcat, cred că FCSB are poate cel mai bun lot, joacă frumos”, a precizat Narcis Răducan, conform Digi Sport.