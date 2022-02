Djokovici rupe tăcerea. Se va vaccina tenismenul? „Este prețul pe care sunt dispus să-l plătesc”

Novak Djokovic a făcut o serie de declarații într-un interviu acordat pentru BBC.

Novak Djokovic a anunțat că este dispus să renunțe la participarea la turnee de Grand Slam, precum Roland Garros și Wimbledon, din cauza dorinței sale de a nu se vaccina. „Da, acesta este prețul pe care sunt dispus să-l plătesc”, a susținut Nole, într-un interviu acordat pentru BBC.

”Nu am fost niciodată împotriva vaccinării, dar am susținut întotdeauna libertatea de a alege ceea ce introduci în propriul corp. Pentru că principiile de luare a deciziilor asupra corpului meu sunt mai importante decât orice titlu sau orice altceva. Încerc să fiu în armonie cu corpul meu cât de mult pot”, a mai spus Djokovic.

”Am fost foarte trist și dezamăgit de felul în care s-a terminat totul pentru mine în Australia. Nu a fost ușor. Cererea pentru scutirea medicală a fost făcută în mod anonim și a fost acceptată de două comisii independente australiene. Cu toate acestea, a existat o declarație de călătorie separată, care includea o eroare. Absolut, eroarea de declarare a vizei nu a fost făcută în mod deliberat.

Am fost acceptat și confirmat de către Curtea Federală și chiar de la Ministerul pentru Imigrări din Australia. Deci, de fapt, ceea ce oamenii probabil nu știu este că nu am fost expulzat din Australia pe motiv că nu am fost vaccinat, sau că am încălcat vreo regulă sau că am făcut o eroare în declarația mea de viză. Toate acestea au fost de fapt aprobate și validate de Curtea Federală a Australiei și de Ministrul Imigrării.

Motivul pentru care am fost expulzat din Australia a fost că ministrul Imigrării și-a folosit discreția pentru a-mi anula viza pe baza percepției sale că aș putea crea un sentiment contra vaccinării în țară, lucru cu care nu sunt complet de acord”, a încheiat Novak Djokovic.