Doliu în sportul românesc: „Vicecampionul mondial ne-a părăsit, plecând spre ceruri”

Petre Bornescu, tatăl fostului portar Mircea Bornescu, a încetat din viață.

Vicecampion mondial la box în 1978, Petre Bornescu a murit la 62 de ani

Anunțul a fost făcut de Aurel Manole, fostul boxer și actual arbitru, unul dintre cei mai buni prieteni ai celui dispărut.

„Astăzi 21.FEB.2023, vice-campionul mondial în 1978, deținătorul Centurii de Aur în 1985 și campion al României categoria grea în 1986, Petre BORNESCU, ne-a părăsit plecând spre ceruri.

Dumnezeu sa te ierte, Petre! Drum lin spre îngeri și sa ne veghezi de acolo prieten drag. Putem aduce un ultim omagiu mâine 22.02.2023, la Capela Cimitirului Oraș Voluntari după ora 16.00”, a scris el pe facebook.

În urmă cu un an, Mircea Bornescu dezvăluia că și el a făcut box, dar pentru o perioadă scurtă de timp. „Întotdeauna am făcut box. Tatăl meu a fost un boxeur renumit, unul foarte bun. Am crescut în sala de box. Este un sport pe care tot timpul l-am apreciat şi mă uit cu plăcere. Am făcut box şi în paralel cu fotbalul.

Am fost şi la judo. Sala de judo era lipită de sala de box. Tatăl meu a spus să merg şi la judo că poate îmi prinde bine. Am mers la judo, după care nu mi-a mai plăcut şi am mers la fotbal.

La Centrul Naţional Sport 23 august, cum îi spunea înainte, vestiarele erau acolo. Vestiarul de la fotbal, de la box şi de la judo. Şi îmi plăceau că erau copiii de la fotbal, se schimbau acolo, glumeau, râdeau, şi eu mă duceam la judo. Şi am zis, ia, stai, să mă duc la fotbal.

Antrenorul mă ştia, îl ştia pe tatăl meu şi m-am dus la fotbal. După o lună de zile, tata se întâlneşte cu antrenorul de judo şi îl întreabă. ‘Sensei, e bun copilul? Care copil? Mircea? Păi, nu a mai venit de o lună de zile’.

A venit nervos acasă şi m-a întrebat: ‘Băi, pe unde umbli?!’. Până la urmă i-am spus că mă duc la fotbal”, spunea Mircea Bornescu la as.ro.