Dorinţa pe final de an a lui Valentin Costache: ,,Nu cred că s-a mai întâmplat asta până acum”

CFR Cluj a încheiat anul 2021 fantastic. Ardelenii au terminat pe primul loc în Liga 1, cu un avans de 10 puncte faţă de urmăritoarea FCSB.

Acum, Valentin Costache, atacantul grupării din Ardeal, a vorbit despre ceea ce-şi doreşte în perioada următoare. Acesta vrea să cucerească al cincilea titlu la rând cu CFR Cluj şi să intre în istorie.

,,Îmi doresc să luăm al cincilea campionat, cred că ar fi ceva … Nu cred că s-a mai întâmplat asta până acum. Să fiu sănătos, să fim cu toţii sănătoşi, să scăpăm de vremurile astea de acum, să fie din ce în ce mai bine şi să fie o ţară fericită. Să ne simţim mai bine, mai fericiţi, mai mândri că suntem români.

Un an foarte greu. Cu multe întâmplări, cu bune şi cu rele. Acum, pe final, văd că avem foarte multe victorii, foarte multe meciuri fără gol primit. Pe plan personal cred că-mi prieşte frigul, că mereu când a fost frig mi-a fost foarte bine.

În primul rând vreau să mă duc acasă, să stau cu familia. Apoi o să merg câteva zile la munte şi de Revelion nu am un plan, dar probabil o să merg undeva în vacanţă, la căldură.

Ultima dată am mers acasă acum şase luni. Ajung foarte greu acasă. Îl aştept pe Moş Crăciun, îmi place enorm să primesc cadouri şi, în acelaşi timp, să şi fac.

Cel mai frumos cadou? Îmi aduc aminte. Eram foarte mic, cred că aveam 9-10 ani şi fix atunci am fost la fotbal, de vreo trei, patru luni. Şi am primit de la ai mei o pereche de ghete de fotbal, Wing, nu ştiu dacă mai există firma aia, şi am rămas fascinat. Le am şi acum ghetele alea acasă.

Adoram sărbătorile de iarnă. Eram cu toţii împreună şi-mi plăcea enorm. Bradul îl împodobeam eu cu sora mea.”, a declarat Valentin Costache.