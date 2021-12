Dosar penal în cazul publicării pozelor nud cu Anamaria Prodan! Detalii de ultimă oră

Anamaria Prodan a venit cu dezvăluiri de ultimă oră după ce au apărut mai multe poze cu ea dezbrăcată în mediul online.

Celebra impresară de fotbaliști a anunțat că scandalul a ajuns pe mâna procurorilor, astfel că organele abilitate ale statului se vor ocupa de acest caz.

Anamaria Prodan a postat un document prin care face public faptul că a fost constituit un dosar penal pe baza respectivului caz.

”STOP JOC! Organele abilitate ale statului urmează să-și spună cuvântul dacă Anamaria Prodan și copiii ei au fost furați de “bărbatul perfect, soțul ideal, familistul convins care fuge după femeile din lumea…. aia de nu ne place nouă, “celebrul” LAURENȚIU REGHECAMPF și cine este responsabil de violarea vieții private ale subsemnatei, ANAMARIA PRODAN , prin sustragerea și publicarea pozelor nud cu aceasta! Cu deosebit respect, a dvs. ANAMARIA PRODAN (THE ONLY ONE) (EXCLUSIV/SURSA REALITATEA SPORT)”, a fost mesajul postat de Anamaria Prodan, pe Instagram.