Două goluri i-au schimbat viziunea lui Gigi Becali: „Crește cota lui Octavian Popescu cu viteza luminii”

Atacantul Octavian Popescu na marcat câte un gol în ultimele două meciuri ale FCSB din Superligă și este, din nou, preferatul patronului Gigi Becali.

Unul dintre jucătorii de la FCSB care au de câștigat după demisia lui Nicolae Dică este atacantul Octavian Popescu. În mandatul lui Dică, jucătorul fusese titular în doar două partide, în Etapa a 4-a cu CS Mioveni și în Etapa a 8-a, cu Farul, fiind folosit de fiecare dată în spatele liniei de atac.

După ce „delegatul” Mihai Pintilii a fost numit antrenor interimar, s-a schimbat și rolul lui Popescu. Acesta a fost titularizat atât cu Rapid, cât și cu FC U Craiova 1948, fiind trimis în teren pe partea stângă.

A marcat de fiecare dată câte un gol, iar patronul Gigi becali este, din nou, entuziasmat. „Normal că îi crește cota lui Octavian Popescu, crește cu viteza luminii. Și a lui David Miculescu. L-am văzut în meciul ăsta ce valoare are. Și Olaru crește.

Uite, am avut ofertă și pentru Cordea, cică două milioane. Pleacă, mă, de aici, că mă supăr pe tine! Am avut pentru Cordea, am și pentru Edjouma ofertă. Tot ce este bani vând. Vând, cumpăr. Așa fac eu. Cumpăr și vând”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la PRO Arena.

Pe 21 octombrie, patronul FCSB avea o părere total diferită în ceea ce îl privește pe jucător. „Se poate ca un jucător ca Tavi Popescu să ‘explodeze’. Acum nu face nici 2 lei. Vedeți?

Înainte spuneam că face 100 de milioane, iar acum spun că nu face niciun ban! Așa era perspectiva atunci, acum spun că eu, dacă aș vrea să-l cumpăr pe Tavi Popescu, nu aș da niciun ban!”, spunea Becali al jumătatea lunii trecute.