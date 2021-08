Drama prin care a trecut o fostă gimnastă: „Am fost goală. Mama îmi trimitea mâncare, pentru că eram înfometată”

Sportul de performanță cere uneori sacrificii, dar în unele situații sportivii ajung să fie abuzați de antreneori sau de persoane din staff.

Așa s-a întâmplat și cu McKayla Maroney (25 de ani). Americanca a obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice din 2012. În acel concurs, medalia de aur a fost cucerită de românca Sanda Izbașa.

McKayla Maroney a scris pe Twitter despre chinurile la care a fost supusă la lotul național.

„Când am concurat pentru SUA la 15 ani, la Jocurile Olimpice de la Londra, părinţii mei nu au avut voie să stea la hotelul meu sau să mă vadă personal. Cine a fost de vină când am fost goală cu Larry Nassar peste mine pentru 50 de minute?

Eram minoră la Londra. Nu ni s-a permis să ne vedem părinţii decât după competiţii, nu li s-a permis să stea la hotelul nostru sau să ne vorbească personal. Părinţii sunt văzuţi ca o distragere a atenţiei, am avea probleme dacă am vorbi cu ei. Mama mea îmi trimitea pachete cu mâncare la hotelul meu, pentru că eram înfometată”, a spus fosta gimnastă.

Parents are seen as a distraction, we would get in trouble if we spoke to them. My mom would send me packages of food to my hotel in Tokyo, because I was starving. She did everything she could to help me.

— mckayla (@McKaylaMaroney) August 1, 2021