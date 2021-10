Drama unui fost internațional. Are nevoie urgentă de un transplant, la 42 de ani, din cauza unei boli rare

Fostul internaţional englez Kieron Dyer (42 de ani) a fost diagnosticat cu o boală rară, colangită sclerozantă primitivă. Acesta a anunțat că are nevoie de un transplant de ficat.

În prezent, Kieron Dyer este antrenorul echipei Under 23 a celor de la Ipswich Town. Acesta se confruntă cu probleme cu ficatul de aproximativ doi ani.

“Din nefericire, am fost diagnosticat cu o afecţiune a ficatului în urmă cu vreo doi ani, care duce la necesitatea unui transsplant. Săptămâna viitoare rezultatele testelor vor confirma când trebuie să mi se facă această procedură. Mă consider o persoană pozitivă, care va trece peste acest inconvenient. Le sunt foarte recunoscător clubului, suporterilor şi opiniei publice pentru mesajele de susţinere primite pe parcursul săptămânii. Vă rog să îmi respectaţi intimitatea şi să respectaţi intimitatea familiei mele”, a declarat fostul fotbalist pentru site-ul oficial al Ipswich Town.

The Club can confirm Town U23 manager Kieron Dyer has been diagnosed with primary sclerosing cholangitis.

The best wishes of everyone at Ipswich Town Football Club remain with Kieron and his family.

👇 #itfc

— Ipswich Town FC (@IpswichTown) October 31, 2021