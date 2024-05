Duckadam, despre Dani Coman: „Avantajul tău este că ești prieten cu Neluțu Varga!”

Dani Coman urmează să preia postul de președinte la CFR Cluj. Fostul portar român a mărturisit că își dorește să aibă puteri depline odată ce este numit în funcție.

Despre acest aspect a vorbit Helmut Duckadam. „Eroul de la Sevilla” știe care este marele avantaj al lui Dani Coman în cazul în care se va alătura formației din Gruia.

„Avantajul tău este că ești prieten cu Neluțu Varga!”

„Dani, avantajul tău este că ești prieten cu Neluțu Varga. Eu nu am fost prieten cu Gigi Becali, pentru că același lucru mi-a spus și mie. ‘Puteri depline’, când am venit președinte. Așa mi s-a spus și mie, ‘ești președinte, ai mâna liberă, tu hotărăști’. Am avut, dar doar o săptămână”, a transmis Helmut Duckadam, conform Digi Sport.