Dumitru Dragomir are interzis la publicarea unei noi cărţi: ,,Mi-a zis că e bombă nucleară”

După ,,Meciurile vieţii mele”, Dumitru Dragomir, fost preşedinte al LPF, are pregătită o nouă carte care poate fi publicată în orice moment.

Fostul şef de la Ligă anunţă că noua sa carte este una ,,foarte dură”, iar din pricina acestui aspect, fiul său l-a sfătuit încă să nu o publice.

După ce s-a consultat cu fiul său, cartea lui Dumitru Dragomir a ajuns şi pe masa unui ,,ziarist”, care i-a spus fostului conducător de fotbal, de asemenea, că informaţiile sunt prea dure.

,,Eu sunt în activitatea asta de la 25 de ani, iar în ultimii 24 de ani au vrut să mă bage la pușcărie nevinovat. Am scris o carte, am scris-o și pe a doua, dar nu mă lasă fiul meu să o scot. Este bombă nucleară, este dură rău. Am dat-o la un ziarist și mi-a zis că e bombă nucleară. Am foarte multe lucruri din politică.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.