Dumitru Dragomir, tun de 16 milioane de euro: „Mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos!”-În ce a investit „Oracolul din Bălcești”!

Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, nu poate sta departe de lumea afacerilor. Recent, acesta a realizat o investiție de 16 milioane de euro.

Mai precis, Dragomir a investit și se implică activ în construirea blocurilor sale de lux în zona de nord a Capitalei.

„Am 76 de ani. Am viitorul în cocoaşă, cum spune Gigi Becali!”

„(Câţi bani aţi băgat în această afacere?) Mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos. Am 76 de ani. Am viitorul în cocoaşă, cum spune Gigi Becali. De exemplu, în aceste două blocuri, cu un împrumut bancar, pentru că făra un împrumut bancar eşti mort. Eu am avut o bancă, cu mine au fost serioşi. Am linie de credit deschisă mare. Iau când vreau şi cât vreau. Cu toate că controlul băncii e cel mai al naibii. Numai în aceste două blocuri, până le termin bag în jur de 16 milioane de euro.

(Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament? Dar cel mai scump?) Cel mai ieftin apartament este în jur de 90.000 de euro, cel de două camere. Cel de trei camere în jur de 120-130.000, cel de patru camere – 200 şi ceva de mii şi penthouse – de la 800.000 de euro în sus Un penthouse are 720 de metri pătraţi.

(Care se va vinde cel mai repede?) Penthouse-ul. Am deja clienţi, dar să vedem dacă vrea fiul meu să le vândă, că vrea să le oprească pe toate patru. Vrea să dea două la un nepot, două la un nepot.

Dar au venit deja pentru două penthouse-uri, cele mari de 720 de metri, unul cu piscină, jacuzzi, cu saună , cu teren de tenis de masă. Este o nebunie. Eu nu fac cutii de chibrituri, fac apartamente peste cele stas.

Omul, chiar dacă nu are banii, îl las eu. Nu ai bani acum, îmi dai peste 6 luni. Va fi cartierul cel mai exclusivist al Bucureștiului. Are bulevardul de 21 de metri, te plimbi până în lac.

Un alt drum de 9 metri care duce până în lac. Cartiere de 21 de metri drum lat nu există. Şi asta pentru că Becali a făcut, fata lui şi pentru fata lui a pierdut patru hectare de pământ. Pentru drum”, a declarat Dumitru Dragomir, conform celor de la Orange Sport.