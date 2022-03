Dușan Uhrin, nemulțumit și după o victorie! „Câinii” au învins Zimbru Chișinău, într-o partidă de pregătire

Roș-albii au jucat împotriva moldovenilor în Ștefan cel Mare, în fața unei asistențe extrem de reduse.

Cu o formulă aprorpiată de cea pe care o folosește la meciurile din Liga 1 antrenorul ceh a obținut primul succes pe banca lui Dinamo de la revenirea la echipă la începutul play-out-ului. Irobiso și Moura au fost marcatorii golurilor victoriei dinamoviste, cei doi fotbaliști fiind aduși luna trecută de la Gaz Metan Mediaș. Succesul s-a conturat chiar și în condițiile în care portarul Eșanu a fost eliminat în finalul primei părți după un fault în postură de ultim apărător. Torje a fost sacrificat de Uhrin pentru ca între buturi să fie trimis Figueiredo. Iată care a fost echipa trimisă în teren de tehnicianul de 54 de ani împotriva ocuapntei locului 7 în campionatul din țara vecină.

Dinamo: Eșanu – Buleică, Carp, R. Grigore, A. Radu – Rodriguez, Pierret – Torje, Ivanov, Bani – Irobiso

Rezerve: Figueredo, Moura, Ehmann, Aloe, Grădinaru, Giafer, Borcea, Măgureanu, Crețu, Mihaiu

Dușan Uhrin Jr a tras concluziile la finalul confruntării din „Groapă”.

„A fost o victorie bună, dar m-am concentrat asupra jocului. Prima repriză a fost bună, am jucat compact, ne-am creat multe ocazii, chiar dacă am înscris o singură dată. A venit acea greșeală a lui Eșanu. Practic, am repetat greșelile din campionat.Repriza a doua n-a fost fotbal pentru mine, pentru că am jucat în inferioritate numerică și am făcut multe schimbări.

Nu cred că a fost un meci agresiv, chiar dacă au fost multe faulturi. Nu știu care e situația lui Torje, are o mică accidentare. Trebuie să pregătim meci cu meci, nu ne gândim acum la baraj. Echipa trebuie să arate bine înainte de baraj. Nu vreau să vorbesc despre situația lui Dario Bonetti”, a precizat cehul.

Dinamo va relua jocurile oficiale săptămâna viitoare atunci când se va duela cu cei de la Chindia în runda cu numărul 3 din play-out. Dâmbovițenii ocupă poziția a 12-a, fiind exact deasupra locurilor de baraj. Torje & Co se află două locuri mai jos, la 9 lungimi de următoarea lor adversară.