„E important să avem nervii mai puternici!”. Unul dintre liderii FCSB-ului anunță unde se decide lupta pentru titlu

FCSB a avut puterea să întoarcă rezultatul în fața Chindiei și a revenit la 6 puncte în spatele rivalei la titlu, cu 4 etape înaintea finalului sezonului regular.

Claudiu Keșeru a jucat în 2022 doar meciurile de acasă ale FCSB-ului.

„Probabil că în repriza a doua au schimbat sistemul și s-au retras deliberat, ceea ce ne-a favorizat presingul, posesia prelungită și implicit anumite situații de gol, pe care le-am fructificat. N-au fost multe, clare, dar le-am fructificat. Încerc să-mi fac treaba, am fost introdus ca să schimb rezultatul jocului. Mi-am pus amprenta asupra jocului, am reușit o pasă decisivă la ultimul gol. Mă bucur că am reușit să ajut echipa”, au fost cuvintele atacantului după victoria în fața târgoviștenilor.

Roș-albaștrii stau cu ochii pe adversarii lor direcți după ce aceștia au început să facă tot mai mulți pași greșiți.

„Am văzut și noi meciul CFR-ului, ieri. E important să avem nervii mai puternici, să tranșăm cât mai multe meciuri în favoarea noastră, să luăm maximum de puncte dacă se poate, iar dacă la final vom fi primii, bravo nouă. Dacă vor fi ei primii, cu noi făcând maximum, îi vom felicita.

Va fi greu pentru ei, simt că echipa are un elan, o mentalitate bună, și chiar dacă nu se vorbește prea mult, toată lumea are câștigarea campionatului în cap. Am fost în afara lotului etapa trecută și v-am făcut o mare parte din lucru, ați avut un subiect pe care să discutați. Vă las să discutați mai departe, nu îmi mai dau cu părerea despre absolut nimic. Eu încerc să vorbesc pe teren”, a mai punctat fotbalistul de 35 de ani.