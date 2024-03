E susținător declarat al FCSB-ului, dar a fost la un pas să devină antrenor la CSA: „Nu îmi pare rău!”

Rică Neaga (44 de ani), susținător declarat al FCSB-ului, a fost la un pas să devină antrenor la CSA Steaua.

”Am fost la negocieri, am discutat. În acea noapte, după ce am discutat, suporterii au pus pe gardurile stadionului anumite mesaje și mă bucur că n-am ajuns la Steaua. Dacă nu erau acele mesaje, poate ajungeam acolo. În mare parte bătusem palma cu CSA.

Am discutat cu domnul care era președinte atunci. Mie nu îmi pare rău. Nu îmi pare rău de nimic din ce am făcut în viață. Ăsta e cursul vieții. Nu putem să ne abatem. Dumnezeu îți alege calea indiferent ce faci. Ăștia sunt pașii. Urmezi un destin al tău”, a declarat Adrian Neaga, potrivit Fanatik.

Neaga a povestit și un moment în care a fost înjurat pe stadion de către Peluza Sud. Nu i-a picat bine acel episod, mai ales că, în trecut, majoritatea celor din peluză l-au aplaudat când marca pentru Steaua.

”Știți prea bine că am fost pe stadion și am fost înjurat. Am fost la meci și am avut acel episod de care chiar îmi pare rău. Dacă eram singur și nu eram cu copilul meu nu mă deranjau lucrurile, dar, mă rog, așa sunt suporterii în România și nu doar în România.

Unii dintre suporteri ne-au aplaudat mult timp și chiar le-am adus satisfacții. Păcat că s-au divizat suporterii, din cauza unor nereguli.

Ne-au văzut și ne-au înjurat și pe noi. Nu am replicat, m-am întors la un suporter care venise foarte aproape de tribuna oficială și tot făcea din mână. Am mai fost, dar nu am ieșit pe stadion și am stat la lojă cu Csikzereda. Am stat în lojă și l-am văzut la televizor”, a completat Neaga.