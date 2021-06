Echipa dispusă să achite o sumă imensă pentru Răzvan Marin: „Vor face o ofertă”

Cagliari s-ar putea îmbogăți de pe urma unei eventuale vânzări a fotbalistului român.

Având în vedere că în urma prestațiilor din acest an 2021, cota mijlocașului a crescut, italienii au mărit prețul de transfer al jucătorului de 25 de ani. Astfel că sarzii visează să obțină aproximativ 18 milioane de euro pe fotbalistul venit în 2020 de la Ajax. Două echipe sunt încrise acum cu șanse importante pentru semnătura internaționalului român, Olympique Lyon și AC Milan. Francezii nu ar fi dat înapoi când au auzit cerința oficialilor clubului din Serie A și ar fi făcut deja o ofertă de 15 milioane de euro. Propunerea a fost respinsă de cei de la Cagliari însă este de așteptat ca cele două grupări să ajungă la un unmitor comun în privința mutării.

„Cele 18 milioane de euro cerute în schimbul lui Marin nu i-au descurajat pe francezi, care vor încerca să-l transfere cu o nouă ofertă”, a notat CagliariNews24.

Asaltat de granzii continentului, Răzvan Marin nu este însă disperat să îi părăsească pe peninsulari.

„Vreau să rămân aici. Am avut oferte și din Serie A, și din alte campionate. Dar eu vreau să am continuitate acum, nu mă grăbesc. Vreau să cred că am urmat un parcurs corect până acum în carieră, o traiectorie normală. Am avut un sezon bun.

Nu mi-a fost ușor, pentru că nu jucasem prea mult la Ajax înainte. Însă m-am adaptat, cam după vreo 3 luni am început să cresc, după ce am învățat tactic foarte multe. Acum mă simt bine, sunt mai puternic și fizic. Mă simt mult mai bine și decât eram în Belgia. Am mai multă încredere în mine”, a spus recent Răzvan Marin pentru Digi Sport.