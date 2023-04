Echipa României pregătește meciul cu Slovenia de la sfârșitul săptămânii: „Va fi o situație nouă! Vom testa diferite variante”

Echipa feminină de tenis a României întâlnește Slovenia pe 14 și 15 aprilie, la Koper, în calificările pentru Grupa Mondială a Billie Jean King Cup.

„Vom testa diferite variante” pentru meciul de dublu cu Slovenia, a anunțat Horia Tecău

Meciul se va juca pe zgură, iar acest lucru pare să avantajeze echipa României. Căpitanul-nejucător Horia Tecău intenționează să le folosească la simplu pe Ana Bogdan (58 WTA) și Jaqueline Cristian (180 WTA), iar la dublu, cel mai probabil, pe Monica Niculescu și Irina Bara. Din lot mai face parte Alexia Todoni (707 WTA).

„Important ca Ana și Jacqueline să se concentreze pe meciurile de simplu. La antrenamente vom simți dacă este cazul să le includem în partida de dublu.

Vom testa diferite variante, vom fi pe zgură, suprafață care este destul de cunoscută pentru toate jucătoarele noastre. Toate joacă bine pe zgură și atunci cred că avem opțiuni.

La fel de important este să setăm, cât mai devreme, o posibilă echipă de dublu ca să o antrenăm, să fie cât de cât pregatită pentru week-end.

Va fi o situație nouă. Noi nu avem o echipă stabilă de dublu, titulară, pe care să ne bazăm tot timpul. O avem pe Monica Niculescu, ne bazăm pe experiența ei, mizăm pe abilitățile noastre de a forma o echipă”, a declarat Tecău, potrivit prosport.ro.

„Avem foarte multe variante (n.r. – pentru meciul de dublu)! Eu am făcut un tur 4, parcă, în Australia, cu Irina! Deci avem variante bune, da, optimi, parcă.

Cu Ana am avut un meci foarte bun la Limoges (n.r. – la finalul sezonului trecut). Nu l-am câștigat, e adevărat, dar am văzut semne bune, de un dublu bun. Horia are variante bune. Vedem cum ne descurcăm după prima zi.

Va fi și primul meu meci pe zgură. N-am mai jucat pe zgură de un an de zile cred, de la Roland Garros. Atunci a fost ultimul meu meci pe zgură. Dar am avut timp să mă acomodez, am făcut antrenamente bune acasă”, a completat Monica Niculescu.