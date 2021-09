Edi Iordănescu anunţă sancţiuni la FCSB după meciul cu CS Hunedoara: ,,E nu accept! Vor plăti toţi”

Edi Iordănescu, antrenorul celor de la FCSB, a reacţionat la finalul jocului cu CS Hunedoara, din 16-imile Cupei României, terminat cu victoria ,,roş-albaştrilor”, scor 5-3, după prelungiri.

Acesta anunţă sancţiuni la clubul cu baza de pregătire în Berceni, după ce echipa a fost egalată în repriza a doua de CS Hunedoara, deşi a condus la un moment dat cu scorul de 3-0.

,,E o calificare, însă lucrurile nu s-au desfășurat așa cum aș fi vrut. Până în minutul 60 am arătat că putem fi concentrați, responsabili, am arătat că facem ce trebuie și că putem să fim maturi. După minutul 60, am ieșit la rampă cu o mentalitate pe care eu nu am mai văzut-o și pe care nu pot s-o accept. E impardonabil. Adversarul va fi în Liga 2, e o echipă bună, dar asta nu scuză cu nimic. Ce s-a întâmplat azi va costa. Echipa va suporta, vor plăti toți. Eu nu accept așa ceva și nu tolerez. Când ai 3-0 cu o echipă de Liga 3, în minutul 60, dacă îți pleacă antrenorul de pe bancă trebuie să ai maturitatea să gestionezi rezultatul.

Pentru mine, lucrurile sunt clare și nu vor rămâne așa. Vor plăti financiar și vor suporta consecințele. Eu îmi asum mereu responsabilitatea, eu iau deciziile. Trebuie să demonstreze că reprezintă un club cu tradiție enormă. Cine nu poate să ducă presiunea, atunci înseamnă că nu-și găsește locul aici. Sper să fie un accident și astfel de lucruri să nu se mai întâmple.

Au fost multe părți bune până în minutul 60. Sunt momente bune pentru jucători tineri ca Ianis Stoica, dar sunt prea supărat ca să mai fac aprecieri pozitive. Pentru mine e foarte greu să explic. Tot timpul am avut explicații, dar după minutul 60, nu știu… probabil am o echipă nocturnă care nu poate dormi devreme și au zis să prelungească puțin. Nu există scuză!

Mai ales că noi, peste două zile și jumătate, avem un meci extrem de important în campionat. Nu mi-aș fi dorit ca Budescu să joace 120 de minute, dar aveam nevoie de el. Echipa nu a arătat maturitate și pentru mine e o provocare să clădesc un spirit corect, o mentalitate competitivă și nu cu scurtcircuite cum a fost azi.”, a delcarat Edi Iordănescu, la finalul jocului cu CS Hunedoara.