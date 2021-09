Reacția lui Budescu, după calificarea cu emoții din Cupă: „Trebuie să ne punem un semn de întrebare!”

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a jucat încă din primul minut contra celor de la CS Hunedoara, semn că este pe drumul cel bun în ceea ce privește aspectul medical și fizic!

Constantin Budescu a făcut parte din thriller-ul de la Hunedoara, din această seară, iar la finalul duelului a oferit și prima reacție. „Artistul” a mărturisit că este o calificare meritată, însă atât el, cât și colegii săi ar trebui să își pună un semn de întrebare după cele trei goluri încasate din partea unei formații din Liga a 3-a.

„Până la urmă este bine că ne-am calificat mai departe. Am avut 3-0, dar după aceea ne-am relaxat. Important este că până la urmă am obținut calificarea. După primul gol al lor ne-am precipitat, iar după aceea au reușit să ne egaleze, iar la 3-3 am început să jucăm din nou.

Făcusem 50 de minute foarte bune, eram în avantaj, dar după aceea totul s-a schimbat. Pentru cele 50 de minute trebuie să primim felicitări, însă eu zic că trebuie să ne punem un semn de întrebare pentru cele trei goluri primite. Este o calificare meritată, iar acum urmează meciul de acasă cu Clinceni pe care trebuie să îl câștigăm și să continuăm să obținem victorii!”, a spus Budescu, la finalul partidei.