Edi Iordănescu, avertizat: ,,Sigur se va băga Becali iar”

Edi Iordănescu a revenit la FCSB ca antrenor principal, iar Gigi Becali a declarat că tehnicianul va avea libertate totală în ceea ce priveşte echipa sa.

Dumitru Dragomir, fost preşedinte al LPF, este însă de altă părere. Acesta crede că Gigi Becali se va implica la echipă dacă fiul lui Anghel Iordănescu nu va avea rezultate foarte bune.

,,Dacă echipa nu revine pe primele două locuri, sigur se va băga Becali iar, pentru că n-are răbdarea necesară.

Sunt banii lui și atunci el spune: ’Eu am avut dreptate, pe banii mei eu am făcut lucruri bune până acum, iar din cauza voastră, am dat înapoi și ia uite ce se întâmplă.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru GSP.